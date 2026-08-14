En esta noticia

Si se trata de mantener la casa limpia, existen trucos que facilitan las tareas cotidianas y mejoran la higiene.

Entre ellos, colocar una bolsa de plástico en la escoba al momento de barrer es un método cada vez más conocido por su practicidad y los resultados que ofrece.

Te puede interesar

Papel higiénico blanco o color crema: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar en los supermercados

Te puede interesar

Falabella rebaja electrodomésticos con más del 50% de descuento: es por tiempo limitado

Por qué los expertos recomiendan poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer

Las bolsas de plástico del supermercado suelen terminar en la basura, pero mucho desconocen que actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Al pasarla por el piso, genera electricidad estática que ayuda a atrapar partículas livianas como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.

El truco de poner una bolsa de papel en la escoba antes de barrer.
El truco de poner una bolsa de papel en la escoba antes de barrer.

Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento y al mover la escoba no se esparza la suciedad.

En este contexto, es un gran aliado para a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos. Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.

Te puede interesar

Mantener presionada la barra espaciadora del teclado por 15 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: una manera efectiva, segura y sencilla

Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente

Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Al volver del supermercado, guardar las bolsas.
  2. Cuando se vaya a barrer, envolver las cerdas dentro de bolsa.
  3. Utilizar las tiras para agarrar el palo y hacer un nudo fuerte
  4. Asegurarse de que quede bien firme para que no se despegue durante el barrido.
  5. Barrer normalmente.
  6. Al terminar, solo hará falta desatar las tiras y dar vuelta la bolsa para que los residuos finos queden dentro.