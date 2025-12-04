Cierran los bancos en diciembre: se suspende el servicio por 24 horas y no se podrá realizar ninguna operación presencial

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial han intensificado los controles para asegurar que los individuos que buscan renovar sus licencias de conducir se encuentren en condiciones físicas y mentales adecuadas. Esto implica que algunos conductores podrían verse imposibilitados de obtener el documento, aun cuando este se encuentre vigente o no presente sanciones previas.

En Colombia, renovar la licencia de conducción se ha convertido en un trámite clave para millones de ciudadanos que desean cumplir con las normativas de tránsito. No obstante, este proceso no es automático: es necesario satisfacer diversos requisitos técnicos y médicos que determinan la aptitud del conductor para manejar.

¿Quiénes no podrán renovar su licencia de conducción?

No podrán renovar su licencia quienes obtengan un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz exigidos por los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Estos exámenes, realizados por profesionales debidamente certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología, evalúan las condiciones mínimas necesarias para conducir de manera segura.

Además, quienes tengan multas pendientes o sanciones activas en el RUNT tampoco podrán completar el trámite hasta regularizar su situación. El sistema bloquea automáticamente la renovación si existen infracciones de tránsito no saldadas o si el conductor no ha actualizado su información en la plataforma, lo que incluye dirección, categoría y datos biométricos.

Cómo realizar los exámenes para renovar la licencia de conducción

Para renovar la licencia en Colombia, el conductor debe acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte. En estas instalaciones se llevan a cabo las pruebas médicas y psicotécnicas que determinan la aptitud del solicitante. Los resultados son cargados automáticamente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), sin necesidad de trámites adicionales.

Los exámenes tienen validez inmediata y son requisito obligatorio para que la autoridad de tránsito emita la nueva licencia. El proceso es personal y no puede ser delegado ni gestionado de forma virtual.

Pasos clave para llevar a cabo los exámenes

Confirmar que el CRC esté habilitado en el registro oficial del Ministerio de Transporte.

Presentar el documento de identidad original y verificar que la información esté actualizada en el RUNT.

Someterse a las evaluaciones de medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología.

Esperar la calificación del centro (Apto o No apto).

Con el resultado positivo, dirigirse al organismo de tránsito para finalizar el proceso de renovación.

