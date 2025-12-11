Fin a la licencia de conducir: el Gobierno rechazará los permisos de quienes no cumplan este requisito. (Imagen: Archivo).

En Colombia, una nueva normativa entró en vigencia en el segundo semestre de 2025, dejando sin efecto la validez de las licencias de conducir que no cumplan con los requisitos actualizados establecidos por el Ministerio de Transporte.

Un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, obliga a los conductores novatos a portar un distintivo visible con la letra “A” de aprendiz en su vehículo. Esta medida es obligatoria, con el objetivo de incrementar la seguridad vial y alertar a los demás sobre la inexperiencia del conductor.

¿Cómo se implementará el distintivo “A” en todo el país?

Según medios nacionales, el Ministerio de Transporte será responsable de regular los aspectos técnicos del distintivo, como su color, dimensiones, forma y ubicación exacta en el vehículo. Se establecerá un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para que esta regulación entre en vigencia.

Fin a la licencia de conducir: el Gobierno rechazará los permisos de quienes no cumplan este requisito. (Imagen: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Es esencial que los conductores principiantes sigan las instrucciones de la entidad para cumplir con las exigencias y evitar multas. Asimismo, se recomienda obtener el distintivo en puntos autorizados para garantizar su autenticidad y que cumpla con las especificaciones técnicas.

Sanciones por no cumplir con el nuevo requisito

El incumplimiento de esta obligación conlleva penalizaciones significativas. La iniciativa legislativa establece que los conductores que no porten el distintivo visible con la letra “A” podrán ser multados con hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $160.000 COP en 2025.

Además, el vehículo podrá ser inmovilizado y el infractor perdería puntos en su licencia de conducción.

Estas medidas buscan garantizar que los conductores novatos sean identificados como tales y que los demás usuarios de la vía conduzcan con mayor precaución al interactuar con ellos. La aplicación de estas sanciones también pretende fomentar el respeto a la normativa .

Requisitos para obtener la licencia de conducir en Colombia

La iniciativa también modificará dos artículos del Código Nacional de Tránsito: el 17 y el 131, que hacen referencia tanto a los requisitos para obtener la licencia como a las condiciones mínimas para conducir.

Hasta el momento, los requisitos para tramitar una licencia de conducción en Colombia son: