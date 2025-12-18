Oficial: los adultos mayores de 60 años perderán su licencia y no podrán conducir si no cumplen este requisito.

En Colombia, todos los conductores deben prestar especiala atención al resultado de la evaluación médica obligatoria y su registro correcto en el RUNT. Sin ese respaldo técnico, la autoridad de tránsito no está habilitada para continuar con el trámite.

La regla aplica para todos los conductores, pero cobra mayor relevancia a edades avanzadas debido a que los períodos de vigencia son más cortos y las renovaciones se vuelven más frecuentes.

El punto clave para renovar: el certificado médico válido

Antes de solicitar la renovación, el conductor debe aprobar un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Ese resultado debe quedar cargado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) a través del sistema oficial.

Para renovar la licencia, el conductor debe aprobar un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. (Fuente: archivo)

Si el certificado no aparece en el RUNT, está vencido o no fue emitido por un CRC habilitado, la renovación se bloquea automáticamente, sin excepciones.

Las entidades de tránsito también verifican solo dos aspectos adicionales:

Inscripción activa en el RUNT con documento de identidad vigente .

No registrar comparendos pendientes, o contar con un acuerdo de pago activo.

Un detalle operativo importante: el certificado médico solo tiene una vigencia máxima de seis meses. Si el trámite no se completa dentro de ese plazo, será necesario repetir todos los exámenes.

Cada cuánto debe renovarse la licencia según la edad

La normativa vigente no fija una edad máxima para conducir en Colombia. Lo que cambia con el paso del tiempo es la vigencia del documento, la cual se reduce progresivamente y obliga a renovaciones más frecuentes.

En el servicio particular, la licencia tiene una duración de 10 años hasta los 59 años, se renueva cada 5 años entre los 60 y 80, y pasa a ser anual a partir de los 80 años. Para quienes conducen servicio público, la vigencia es de 3 años hasta los 59 años y anual desde los 60 en adelante.

En todos los casos, el factor decisivo sigue siendo el mismo: acreditar la aptitud médica exigida por la ley. Sin certificación favorable, la renovación no es posible.

Cómo es el examen médico y cuándo puede frenar el trámite

La evaluación realizada por el CRC analiza si el conductor mantiene condiciones compatibles con una conducción segura. Se revisan, entre otros aspectos:

Visión y audición

Capacidad de reacción y coordinación

Estado físico general

Condiciones cognitivas y mentales

Estos criterios están definidos por el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 217 de 2014, que regula tanto la evaluación como la emisión del certificado.

Si el resultado es “no apto”, el sistema impide la renovación hasta que se cumplan las recomendaciones médicas, como tratamientos, uso de ayudas visuales o nuevas valoraciones.

Paso a paso para renovar sin contratiempos

Agendar cita en la Ventanilla Única de Servicios (en Bogotá) o en el organismo de tránsito del municipio. Realizar el examen médico en un CRC autorizado. Confirmar que el certificado quedó registrado en el RUNT. Verificar multas pendientes y regularizarlas si es necesario. Pagar los derechos del trámite.

Para 2025, la Ventanilla Única de Servicios de Bogotá publica tarifas de referencia de $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta, valores que pueden variar según la ciudad.

Recomendaciones clave para mayores de 65 años

Para evitar inconvenientes, se recomienda revisar con anticipación la fecha de vencimiento de la licencia, agendar el examen médico con tiempo y asegurarse de que el certificado no supere los seis meses de vigencia al momento de hacer el trámite. También es clave consultar previamente el estado en el RUNT, verificar que no existan comparendos pendientes y, en el caso de quienes superan los 80 años o conducen servicio público, tener presente que la renovación debe realizarse cada año.

En conclusión, la licencia no se pierde por la edad. Para los conductores mayores de 65 años, el verdadero límite aparece únicamente cuando no se acredita la aptitud médica exigida por la ley o el certificado no figura en el RUNT. Mientras ese requisito esté en regla, la renovación sigue plenamente vigente dentro de los plazos establecidos.