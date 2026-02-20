En este contexto, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las pautas para la emisión de certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan, tales como visión, audición, coordinación y condiciones físicas y mentales, entre otros. Esta obligación es aplicable a todos los conductores, adquiriendo una relevancia particular en edades avanzadas debido a la reducción en los plazos de vigencia. Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la expiración de su permiso de conducción. La normativa exige la demostración de aptitud física, psicológica y coordinación motriz a través de un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la entidad correspondiente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta disposición es parte de las directrices oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar al día con las multas. Es fundamental tener en cuenta un aspecto operativo que a menudo se ignora: el certificado médico posee una vigencia máxima de seis meses; si se permite que transcurra dicho período sin finalizar el proceso, será necesario repetir los exámenes. Para llevar a cabo la actualización de la licencia, la autoridad de tránsito verifica en el RUNT que el usuario cuente con un certificado válido del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el documento no esté disponible o haya expirado, la solicitud será denegada. Además, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar la cédula y no tener sanciones pendientes (o haber acordado un plan de pago). La vigencia de los servicios se establece en función de la edad del solicitante y el tipo de servicio solicitado. Es fundamental considerar estos aspectos para determinar la elegibilidad y el acceso a los beneficios correspondientes. En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóviles y $222.100 para motocicletas (sujetas a ajustes locales). La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico necesario para la realización de los exámenes que garantizan que el conductor mantenga capacidades físicas, mentales, sensoriales y de coordinación adecuadas para una conducción segura. La verificación de estas capacidades es fundamental para la seguridad vial. En caso de que el resultado no sea aprobado, el sistema restringirá la renovación hasta que se satisfagan las condiciones estipuladas por el profesional, tales como tratamientos, ayudas visuales o auditivas, entre otras medidas.