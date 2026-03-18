El mercado de alimentos en Colombia enfrenta un cambio significativo tras el anuncio del Grupo Gloria, que decidió modificar su operación en el país y dejar de participar en el negocio de lácteos. La medida impacta directamente a marcas ampliamente reconocidas por los consumidores. Con esta determinación, productos como Algarra y Lechesan dejarán de distribuirse en supermercados a nivel nacional, marcando el fin de una etapa para dos referencias históricas dentro de la industria. La compañía explicó que esta decisión responde a una revisión de su portafolio en América Latina, tras la cual optó por concentrar sus esfuerzos en la categoría de bebidas. Esto implica la suspensión de su operación en el segmento lácteo en Colombia. Como parte de este ajuste, la empresa anunció el cierre parcial de su planta en Cogua y la detención de actividades relacionadas con esta línea. Esta medida impacta directamente la producción de marcas como Algarra, con décadas de presencia en los hogares colombianos. El cambio también ha tenido efectos en el personal vinculado a la operación. Según indicó Fredy García, representante sindical a El Espectador, “en este momento estamos operando 20 personas, antes éramos cerca de 80”, al referirse a la reducción en la planta de Cogua. Mientras tanto, la operación continuará en otras líneas de negocio. La empresa concentrará sus esfuerzos en los jugos California, que se producen en Simijaca, donde la actividad se mantiene con normalidad y sin reportes de despidos recientes, consolidando así su nueva estrategia enfocada en bebidas.