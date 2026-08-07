Ana Lucía Pineda acompañó a Abelardo De la Espriella durante la campaña presidencial y los encuentros de empalme antes de su llegada a la Casa de Nariño.

Ana Lucía Pineda se convierte este 7 de agosto de 2026 en la nueva primera dama de Colombia tras la posesión de Abelardo De la Espriella como presidente de la República. La empresaria cordobesa, que durante años mantuvo un perfil alejado de los focos públicos, ganó protagonismo durante la campaña presidencial y acompañó al mandatario en distintos espacios políticos.

Aunque su nombre era conocido en círculos empresariales, especialmente por sus proyectos relacionados con la gastronomía y el entretenimiento, su exposición aumentó con la llegada de De la Espriella a la contienda electoral. En los últimos meses participó en recorridos territoriales, actividades de campaña y encuentros relacionados con el proceso de transición del nuevo Gobierno.

Con una trayectoria ligada al emprendimiento y la gestión empresarial, Pineda asumirá el rol de primera dama con una agenda enfocada en temas sociales. La empresaria ha señalado que sus principales intereses estarán relacionados con las mujeres, la infancia y los adultos mayores.

Ana Lucía Pineda: estudios, origen y trayectoria empresarial

Ana Lucía Pineda nació en Montería, Córdoba, una ciudad que también marcó los primeros años de vida de Abelardo De la Espriella. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Británico de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para formarse como administradora de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su carrera profesional estuvo vinculada inicialmente al mundo corporativo y a la gestión de proyectos. Antes de crear sus propios negocios, hizo parte de la firma De La Espriella Lawyers, donde participó en procesos relacionados con calidad, cumplimiento y selección de talento.

Con el paso de los años, Pineda construyó un perfil como empresaria y desarrolladora de iniciativas privadas. Entre sus proyectos se encuentra Amore Gelatería, además de otros emprendimientos vinculados con sectores como la gastronomía, la cultura y el entretenimiento, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

La historia de amor entre Ana Lucía Pineda y Abelardo De la Espriella

La relación entre Ana Lucía Pineda y Abelardo De la Espriella comenzó en Montería, donde ambos pasaron parte de su infancia. Según ha relatado el ahora presidente, sus familias tenían cercanía desde hacía varios años, aunque el vínculo sentimental surgió tiempo después.

Ana Lucía Pineda acompañó a Abelardo De la Espriella durante la campaña presidencial y los encuentros de empalme antes de su llegada a la Casa de Nariño. Instagram de Ana Lucía Pineda

La pareja volvió a encontrarse en Bogotá y ese reencuentro dio inicio a una relación que avanzó rápidamente. De acuerdo con las declaraciones del propio De la Espriella, después de volver a verla buscó la manera de contactarla y poco después iniciaron un noviazgo.

El matrimonio llegó al poco tiempo y actualmente llevan más de 17 años juntos. La pareja tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, quienes han acompañado parte de su vida familiar, aunque con una exposición pública limitada.

El papel de Ana Lucía Pineda durante la campaña presidencial de 2026

Durante la campaña presidencial de 2026, Ana Lucía Pineda dejó atrás su habitual bajo perfil y comenzó a tener una participación más visible en la carrera política de su esposo. Acompañó a De la Espriella en eventos, entrevistas y actividades realizadas en diferentes regiones del país.

Además, impulsó el movimiento denominado “Tigresas de la Patria”, una iniciativa integrada por mujeres que buscó respaldar la candidatura presidencial. Desde sus redes sociales comenzó a compartir más contenidos relacionados con la campaña y con sus recorridos por distintos territorios.

Tras la elección de De la Espriella, Pineda también apareció junto al presidente electo durante encuentros de empalme regional, consolidando su presencia dentro del proceso de transición gubernamental.

¿Qué temas trabajará Ana Lucía Pineda como primera dama de Colombia?

De cara a su llegada a la Casa de Nariño, Ana Lucía Pineda ha manifestado que su trabajo como primera dama estará orientado hacia programas sociales y poblaciones consideradas prioritarias. Entre sus principales focos mencionó a las mujeres, los niños y los adultos mayores.

Su experiencia como empresaria y su participación en iniciativas sociales serán parte del perfil con el que buscará desarrollar su papel institucional. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de sus proyectos, ha adelantado que quiere impulsar acciones relacionadas con el acompañamiento y fortalecimiento de estos sectores.

Con su llegada al cargo, Pineda pasará de ser una figura conocida principalmente en ámbitos privados a ocupar un lugar central dentro de la agenda pública colombiana, acompañando al nuevo presidente durante su administración.