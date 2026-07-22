Los anuncios se realizaron durante una jornada de empalme regional con autoridades de Antioquia y alcaldes del departamento.

A pocas semanas del inicio de su mandato, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, continúa revelando quiénes ocuparán algunos de los cargos más importantes de su administración. Durante una jornada de trabajo en Medellín, presentó nuevos nombramientos en entidades del Estado, el cuerpo diplomático y el gabinete ministerial.

Los anuncios se realizaron en medio de un encuentro con autoridades regionales de Antioquia, como parte del proceso de empalme previo a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. Además de confirmar varios funcionarios, el mandatario electo expuso parte de su estrategia para descentralizar algunas instituciones nacionales.

Entre las decisiones más destacadas se encuentran la designación del nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el nombramiento del próximo embajador de Colombia en México y el traslado de sedes de entidades públicas hacia otras ciudades del país.

Nuevo director de la UNGRD: quién es el funcionario elegido por Abelardo De La Espriella

Uno de los anuncios más relevantes fue la designación del ingeniero geólogo David Santiago Tamayo Roldán como próximo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad ha estado en el centro del debate público durante los últimos años debido a las investigaciones y denuncias relacionadas con presuntos casos de corrupción.

Al presentar al nuevo funcionario, De La Espriella aseguró que su prioridad será recuperar la credibilidad institucional y fortalecer el funcionamiento de la entidad. El presidente electo manifestó que espera una gestión enfocada en la transparencia, el control de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones relacionadas con la prevención y atención de emergencias en todo el territorio nacional.

Abelardo De La Espriella continúa definiendo el equipo que lo acompañará desde el inicio de su mandato el próximo 7 de agosto. EFE

Abelardo De La Espriella también confirmó al nuevo embajador de Colombia en México

En materia diplomática, el mandatario electo anunció que el empresario y dirigente antioqueño Mauricio Tobón asumirá como embajador de Colombia en México. Tobón ha desarrollado una trayectoria en el sector público y privado, además de haber participado en procesos electorales en Antioquia.

Con esta designación, el nuevo gobierno busca fortalecer las relaciones bilaterales con uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región. El nombramiento hace parte de la conformación del equipo diplomático que acompañará la administración que iniciará funciones oficialmente el próximo mes.

Estos son los nuevos nombramientos para el gabinete y entidades nacionales

Durante la misma jornada, De La Espriella confirmó otros integrantes de su equipo de gobierno. Entre ellos figura el fraile Ricardo Torres Castro, quien estará al frente del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), una de las entidades más importantes para la formación técnica y tecnológica en el país.

Asimismo, ratificó a Viviane Morales como ministra de Educación, a Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte y a la exsenadora Paola Holguín para liderar el Ministerio de Cultura. Con estos anuncios, el presidente electo continúa definiendo la estructura del gabinete que lo acompañará durante el inicio de su administración.

Regionalización: los cambios que anunció De La Espriella para las sedes del Gobierno

Además de los nombramientos, el presidente electo presentó algunas de las medidas que implementará para impulsar un modelo de mayor presencia institucional en las regiones. Entre ellas se encuentra el traslado de la sede principal de ProColombia desde Bogotá hacia Medellín, una decisión que justificó por el papel que desempeña la capital antioqueña en materia empresarial, industrial y de innovación.

También informó que la Presidencia de la República contará con sedes alternas en Medellín, Cali y Barranquilla, con el objetivo de acercar la gestión del Gobierno Nacional a diferentes zonas del país. A esto se suma el anuncio de que Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, un mecanismo de cooperación internacional orientado a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico