China dio un paso relevante en la transformación de la industria extractiva con la puesta en marcha de la mayor flota operativa de camiones mineros eléctricos y autónomos del mundo. El proyecto combina tecnología de conducción sin conductor, conectividad 5G y sistemas energéticos de bajas emisiones para optimizar la producción en condiciones extremas. El despliegue se realizó en una mina de carbón a cielo abierto en Mongolia Interior, donde comenzaron a operar 100 vehículos eléctricos autónomos desarrollados por XCMG y con tecnología de Huawei, bajo la operación del grupo energético Huaneng. Los camiones, conocidos como modelo ZNK95, cuentan con capacidad de autoconducción total, lo que permite operar sin intervención humana directa. Gracias a la integración con redes 5G, los vehículos pueden ser monitoreados en tiempo real, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Además, incorporan un sistema inteligente de intercambio de baterías que reduce los tiempos de inactividad: cada recambio se realiza en aproximadamente seis minutos, lo que permite mantener un ritmo constante de trabajo. Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para operar en condiciones extremas, con un rendimiento validado en temperaturas de hasta -40 °C, lo que amplía su uso en regiones de clima severo. Según datos del proyecto, esta flota logra una eficiencia aproximadamente 20% superior en comparación con los camiones diésel tradicionales operados por conductores. El sistema funciona con electricidad generada en parte por energía fotovoltaica, lo que permite reducir el impacto ambiental. Se estima que la operación evitará el consumo de más de 15.000 toneladas de combustible diésel y disminuirá las emisiones en alrededor de 48.000 toneladas de CO₂ al año. El sistema, desarrollado íntegramente en China, apunta a reducir la dependencia de tecnologías importadas y posicionarse como un modelo exportable para la modernización de la minería a nivel global. Desde la compañía operadora destacan que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para impulsar soluciones inteligentes y de bajas emisiones, combinando automatización, electrificación y digitalización en sectores industriales tradicionales.