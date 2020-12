El Padrino 4: se estrenó una nueva versión de la película 3 y se especula con la continuidad de la saga de Coppola

La saga de El Padrino no es una de las más rendidoras en términos económicos. Según diversos medios especializados recaudó en total un poco más de u$s 390 millones, sin embargo sí está considerada una de las mejores de la historia de la cinematografía. La primera parte, de 1972, con Marlon Brando, pelea año a año el podio de la mejor película de todos los tiempos, lo que no es poco, claro.

En el año 1990 se estrenó El padrino III y Francis Ford Coppola decidió que esa era su último vínculo con saga que le dio la fama. Sin embargo, la semana pasada el director y la Paramount lanzaron, y estrenaron incluso en algunos cines, "El padrino: epílogo. La muerte de Michael Corleone", una versión remozada y definitiva del fin de la trilogía.

Ahora bien, resultó además, que Paramount dio a conocer que no descarta la idea de prolongar la franquicia creada por Mario Puzo con una nueva película.

En un comunicado para el The New York Times (vía IndieWire), el estudio habla de esa la posibilidad: "Aunque no hay planes inminentes para una nueva película en la saga de El padrino, la fuerza perdurable de su legado hace que este sea una posibilidad si aparece la historia adecuada" informaron, abriendo toda una serie de especulaciones y comentarios al respecto.

Pero, aun suponiendo que dicho filme llegue a hacerse realidad, Coppola ya sentenció en su momento que no piensa volver a meterse en asuntos de la Cosa Nostra. "Es posible que haya una El padrino IV, una El padrino V y una El padrino VI, pero no seré yo quien las dirija" declaró, mientras que el escritor y guiónista de la historia, Mario Puzo, falleció en 1999.

De todas formas, Coppola ya había especulado hace 30 años en torno a una cuarta parte de la serie, con Andy García en su papel de Vincent Mancini como protagonista y con una estructura similar a la de El padrino II.

Y, puestos a mantener la "índole familiar" de la saga, se podría imaginar una nueva película dirigida por Sofia Coppola, arriesgan en Cinemanía.

La hija del cineasta, una gran directora de pleno derecho, recibió en su día muchas críticas por su interpretación de Mary Corleone en El padrino III. Y si bien reconoce que la experiencia fue dura, habló de ella con orgullo: "Tenía otros intereses, y [las malas críticas] no lograron destruirme", señaló hace poco.

Por otra parte, y en cuanto a El Padrino III, no fue muy bien recibida en su momento por la mayoría del público y los críticos, y si bien no fue "destrozada", recibió una calificación muy por debajo que la de sus predecesoras, recuerdan en el sitio especializado Tomatazos.

En este sentido es que Coppola quiso solucionar su mayor error y hace ya tiempo se anunció que el realizador estaba preparando una nueva edición de aquella parte final, pergeñando una estructura más coherente y escenas mejor desarrolladas. Y según los críticos que ya la vieron, el director logra enmendar sus desaciertos del pasado.

Aquí, la historia muestra a Michael Corleone (Al Pacino) en su proceso de saldar cuentas con su pasado y legitimar los negocios de la familia. A sus sesenta años, el hombre intenta hacer que la familia Corleone deje de ser ilegal de una vez por todas a través de un acuerdo comercial de alto riesgo con la Iglesia Católica. Sin embargo, los caminos de la rectitud solo lo llevan a zonas aún más turbias en medio de la mafia y la corrupción. La película incluye acontecimientos basados en hechos reales, como la muerte del papa Juan Pablo I y el escándalo del banco papal de 1981-1982, vinculándolos entre ellos y con relación a Michael.

La tercera parte de El Padrino llegó a los cines en 1990 y no pasó mucho tiempo para que se transformara en la más polémica del conjunto. Uno de los puntos más criticados fue la actuación de Sofia Coppola, algo que en "El padrino: epílogo..."parece haber mejorado.

La "nueva" El Padrino 3 se estrenó recientemente en los cines estadounidenses, aunque luego se podrá ver a través de plataformas digitales en todo el mundo

La primera entrega de El Padrino ganó tres Oscar (película, actor para Marlon Brando y guión adaptado) de once candidaturas, mientras que la segunda ganó seis (película, director, actor de reparto para Robert De Niro, guión adaptado, banda sonora y dirección artística) de once nominaciones.