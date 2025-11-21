La cotización del dólar este viernes, 21 de noviembre de 2025 llegó a 3802.75 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 1,13%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.32%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.19%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, aunque también hay periodos de estabilidad que podrían reflejar un ajuste en la oferta y la demanda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.55%, superando la volatilidad anual del 10.16%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 380,275 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 760,550 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,901,375 pesos colombianos.