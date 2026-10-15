Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y el mapa gastronómico de Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar y de hacer de un día especial, una experiencia inolvidable.

En este marco, dos hoteles y dos restaurantes ofrecen la posibilidad de sorprender a la agasajada con sabores, sorpresas y un espacio preparado para la ocasión.

Propuestas gastronómicas de hoteles

Savoy Hotel Buenos Aires

El histórico hotel propone un afternoon tea en el Lobby Bar Imperio acompañada del blend Savoy by Tealosophy y una propuesta gastronómica diferente:

La selección de mini pâtisserie incluye financier de almendras con centro de frambuesa y crema de vainilla.

Bavaroise de especias aromáticas sobre bizcocho de nueces, con corazón de higos y crema de naranja.

Cremoso de chocolate blanco y coco con lima fresca.

Scone tradicional acompañado por mermelada artesanal de frutos rojos y queso crema.

La propuesta gastronómica también suma finger sandwiches de pastrón y mostaza Dijon; tomates secos, queso azul y albahaca; bresaola y queso; tradicional sandwich inglés de pepino y miniscone de queso.

Asimismo, cada mamá recibirá como regalo un bouquet de flores y chocolates artesanales. El valor es de $68.000 y la experiencia, que es con cupos limitados, será de 17 a 19 horas en el Lobby Bar Imperio, avenida Callao 181.

WhatsApp: +54 9 11 5799-2204.

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y el mapa gastronómico de Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar de un día especial. @nicoferreyraph

Ker San Telmo

El hotel ubicado en el barrio de San Telmo ofrece un servicio de té para dos personas que combina preparaciones dulces y saladas, viennoiserie, infusiones y un brindis.

Entre las opciones saladas habrá:

Bruschetta en pan blanco con salmón gravlax, queso crema y eneldo.

Scone de ciboulette y queso relleno de mermelada de tomates cherry y champiñones.

Sándwich de miga de jamón y queso.

Sándwich en pan de Viena con jamón crudo, rúcula y queso crema.

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y el mapa gastronómico de Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar de un día especial. Ker San Telmo

En tanto, la selección dulce incluirá:

Vol-au-vent de ananá y crema diplomata de coco.

Brownie francés con ganache de miel y crema de naranja.

Pavlova con crema pastelera y frutas de estación.

Mini gâteau de arándanos.

La propuesta se completa con una selección de viennoiserie integrada por pain au chocolat, berlinesa rellena de crema pastelera y croissant relleno de dulce de leche. En cuanto a bebidas, el servicio ofrece dos infusiones a elección, dos jugos de naranja y dos copas de espumante.

El valor de la experiencia es de $50.000 y estará disponible el próximo domingo de 16 a 19 horas con reserva previa mínima de 24 horas.

Propuestas gastronómicas de restaurantes

Mare by Fran

Mare by Fran, de Fran Rosat, ofrece un menú para el Día de la Madre que incluye:

Tapa de mar.

Entrada.

Plato principal.

Postre.

La propuesta contempla un agua o una gaseosa por persona y una botella de vino D. V. Catena cada dos personas. Su valor es de $62.000.

Instagram: @marebyfran

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y el mapa gastronómico de Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar de un día especial. Mare by Fran

BIS Bistró

Bis Bistró presenta un menú especial de tres pasos para celebrar a mamá con opciones a elección.

Entrada : se podrá elegir entre alcauciles confitados con espuma holandesa y almendras fileteadas, o queso cuartirolo con radicchio y manzana verde.

Principales : habrá entraña a la leña con papa rösti y chimichurri verde; pesca del día con romesco, salsa de tomates confitados y alcaparras; y pasta rellena de calabaza y nuez con manteca quemada de salvia y lima, y parmesano.

Postre: tarta de chocolate semiamargo con helado de sambayón o tarta de queso con mermelada de frutilla. La propuesta incluye servicio de agua y café Nespresso. También habrá un menú infantil.

Este domingo 18 de octubre se celebra el Día de la Madre y el mapa gastronómico de Buenos Aires ofrece una gran variedad de propuestas para disfrutar de un día especial. BIS Bistró

Este menú de 3 pasos estará acompañado con un maridaje de Rutini Wines.

Página web: https://bis-bistro.meitre.com/

En resumen, existen una gran variedad de propuestas gastronómicas en Buenos Aires que ofrecen una experiencia distinta y de platos que quedarán en el recuerdo de cada madre en este día especial.