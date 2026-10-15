Un hostel de Tilcara, en Jujuy, lanzó una convocatoria en busca de voluntarios que deseen alojarse allí y permanecer varias semanas en el norte argentino. La propuesta, publicada en Worldpackers, ofrece alojamiento gratuito a cambio de tareas de mantenimiento en el lugar.

Según la descripción del anfitrión, las tareas incluyen trabajos de pintura, decoración, construcción y reparación. También se contemplan actividades vinculadas con la recepción del establecimiento.

¿Qué ofrece el voluntariado en Tilcara?

De acuerdo con la publicación, los voluntarios tendrán acceso a los siguientes beneficios y servicios:

Alojamiento : una cama en una habitación compartida con otras personas.

Cocina equipada: posibilidad de utilizar las instalaciones para preparar sus propias comidas.

Internet de alta velocidad: un servicio que puede resultar útil para quienes necesitan conectarse durante la estadía.

Certificado : se entrega un certificado al finalizar la experiencia.

Días libres: la ficha informa un día libre por semana.

La propuesta no incluye los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visa, según el detalle publicado en la plataforma.

¿Cuáles son las tareas y cuántas horas hay que trabajar?

El puesto está orientado principalmente al mantenimiento del hostel. Entre las actividades mencionadas figuran la pintura y decoración del establecimiento, además de trabajos de construcción y reparación.

La publicación indica que el anfitrión prefiere cubrir una franja horaria de 13 a 21, distribuida entre dos voluntarios. Si participa una sola persona, la preferencia es que cubra el turno de 17 a 21, equivalente a cuatro horas diarias.

De todos modos, la ficha también consigna una carga de colaboración de 24 horas semanales. Por eso, antes de organizar el viaje, es importante confirmar directamente con el anfitrión cuál será el horario definitivo y cómo se distribuirán las tareas.

Tilcara

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

La publicación establece las siguientes condiciones para participar:

Tener entre 22 y 65 años.

Contar con un nivel intermedio de español o principiante de inglés.

Postularse de manera individual o junto con otra persona: la propuesta admite parejas y dúos de voluntarios.

Contemplar una estadía mínima de tres semanas y máxima de dos meses.

¿Cómo postularse al voluntariado en Tilcara?

Las personas interesadas pueden consultar la propuesta y comunicarse con el anfitrión a través de Worldpackers. Allí se detallan las tareas, los servicios incluidos y las condiciones de la experiencia.

La postulación se realiza desde la ficha del voluntariado, donde también se pueden consultar las reseñas de otros viajeros.