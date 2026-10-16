Una hostería de Cafayate, en la provincia de Salta, busca voluntarios que deseen realizar tareas de mantenimiento en el lugar a cambio de alojamiento gratis y otros beneficios, entre ellos, desayuno, conexión wifi y uso de bicicletas.

Según la publicación de Workaway, hay diferentes opciones para sumarse al proyecto, desde tareas de mantenimiento y limpieza hasta recepción de huéspedes y creación de contenido para redes sociales.

La carga horaria y la estadía mínima varían de acuerdo con la actividad elegida.

Qué ofrece el voluntariado en Cafayate

La propuesta corresponde a una guesthouse y hostel ubicado cerca de la plaza principal de Cafayate.

El establecimiento se encuentra a una cuadra del centro de la ciudad y a cinco cuadras de la terminal de ómnibus, de acuerdo con la descripción publicada por sus responsables.

Buscan voluntarios en Cafayate. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Como parte del intercambio, los voluntarios reciben los siguientes beneficios:

Alojamiento gratuito : una cama en una habitación compartida con baño compartido.

Desayuno incluido : el establecimiento ofrece desayuno a los voluntarios.

Lavandería gratuita: el servicio está disponible una vez por semana.

Conexión wifi: el alojamiento incluye acceso a internet.

Cocina equipada: los voluntarios pueden preparar sus propias comidas.

Bicicletas disponibles: se pueden utilizar para recorrer Cafayate y sus alrededores.

La publicación no informa el pago de un salario por estas tareas. Se trata de un intercambio de colaboración por alojamiento y beneficios, no de una oferta de empleo remunerado.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

El establecimiento ofrece distintas alternativas de colaboración, según los intereses y las habilidades de cada viajero.

Las opciones disponibles son:

Mantenimiento y reparaciones: trabajos de pintura, pequeños arreglos, mantenimiento del jardín y mejoras generales del hostel. No es necesario tener experiencia profesional, aunque sí disposición para aprender.

Limpieza y lavandería: limpieza y organización de habitaciones, baños y espacios comunes, además del lavado y orden de la ropa de cama y las toallas.

Recepción y atención a huéspedes: recibir viajeros, colaborar con el ingreso y la salida de los huéspedes, brindar información sobre Cafayate y mantener ordenadas las áreas comunes.

Fotografía, videos y redes sociales: creación de fotografías, videos, reels y stories para mostrar el alojamiento y el destino turístico.

Cada alternativa tiene sus propias condiciones de participación y horarios.

Cuántas horas por día hay que trabajar

Para las actividades de mantenimiento, limpieza, lavandería y recepción, el anfitrión establece una colaboración de cinco horas diarias, cinco días por semana, con dos días libres.

En estas modalidades, la estadía mínima requerida es de dos semanas.

En cambio, quienes elijan colaborar con la producción de fotografías, videos y contenido para redes sociales deberán dedicar 15 horas semanales, con tres días libres. Para esta alternativa, la estadía mínima es de una semana.

La publicación aclara que los horarios y las tareas se organizan semanalmente de acuerdo con las necesidades del hostel.

Cuáles son los requisitos para postularse

El anfitrión busca viajeros responsables, con buena predisposición para colaborar, trabajar en equipo y mantener una buena comunicación con los huéspedes.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener al menos un nivel básico de español, ya que es el idioma principal de comunicación dentro del equipo.

Mostrar responsabilidad y disposición para colaborar con las tareas asignadas.

Respetar las instalaciones del alojamiento y a los huéspedes.

Tener buena comunicación y predisposición para trabajar en equipo.

Para la opción de creación de contenido, también se valora la creatividad y la capacidad de aportar ideas propias para las redes sociales del establecimiento.

Cómo postularse al voluntariado en Cafayate

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones completas y contactar al anfitrión a través de la publicación de Workaway.

El perfil permite conocer las tareas disponibles, los beneficios incluidos, las cargas horarias y los requisitos de cada modalidad. La plataforma requiere una membresía activa para contactar a los anfitriones.

La propuesta está publicada para 2026 y establece una estadía mínima de una o dos semanas, según la actividad elegida. Antes de organizar el viaje, se recomienda verificar en el perfil la disponibilidad actual y las condiciones acordadas para la fecha de llegada.