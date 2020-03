Monte Hermoso: la playa por la que los argentinos rompen la cuarentena por coronavirus

Al sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra el balneario de Monte Hermoso, que en estos días no fue noticia por sus 32 kilómetros de playa, sino por los cientos de vehículos con turistas que ingresaron a pesar las medidas y recomendaciones de aislamiento social y cuarentena indicadas por autoridades nacionales y provinciales.

La municipalidad del balneario, ubicado a 120 kilómetros al noroeste de Bahía Blanca, puso en marcha un operativo sobre la ruta provincial 78 para revisar a todas las personas que deseen ingresar al lugar.

Cómo es Monte Hermoso

Monte Hermoso es una de las playas más tranquilas de la provincia de Buenos Aires, motivo por el cual muchas personas de Bahía Blanca -de manera irresponsable- decidieron ir a pasar allí estos días de cuarentena y distanciamiento social, como si estuviesen de vacaciones.

Monte Hermoso, en la Costa Atlántica, es la única playa de la Argentina donde el sol sale y se pone sobre el mar, por eso fue destacada como una de las más lindas de Sudamérica.

A 7 kilómetros de allí están las 2900 hectáreas de agua que componen la Laguna Sauce Grande, una de las mecas bonaerenses para los fanáticos de la pesca y los deportes náuticos, a la que se accede a través del camino costero que nace en la Rambla.

Controles y prevención

Según informaron fuentes provinciales, quienes quieran ingresar al balneario deben responder un cuestionario y firmarlo, con carácter de declaración jurada, donde se pregunta "si provienen de alguno de los países declarados de riesgo y si presentan alguna sintomatología como fiebre, tos y dolor de garganta".



Al visitante se le consulta además "si estuvo en contacto con alguna persona sospechada de contaminación del coronavirus, además de informar dónde se alojará en la ciudad y dejar un número de contacto", afirmaron desde la comuna.

En esta línea, señalaron que "de constatar que algún ocupante no haya respetado la cuarentena respecto al protocolo establecido a nivel nacional para el tratamiento del virus, se le prohibirá el ingreso a la ciudad, teniendo que retornar a su lugar de origen".

"Estamos sorprendidos por la cantidad de personas que vienen y pensamos que habían tomado conciencia", dijo el secretario de Turismo de la comuna, Franco Gentili, en referencia al pedido de aislamiento. “Les pedimos que tomen conciencia. Que se queden en su casa. Hay que colaborar entre todos para sacar esto adelante”, agregó.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández también hizo un llamado de atención sobre esta “invasión de turistas" en Monte Hermoso: “Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse”. Y continuó: “Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”.