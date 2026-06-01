Cada mañana, millones de argentinos abren la heladera y repiten un gesto casi automático: servir un vaso de leche, preparar un café o sumar queso y yogur a la mesa familiar. Pero detrás de ese alimento cotidiano, hay una cadena que funciona todos los días del año, sin pausa, y que moviliza tambos, plantas industriales, camiones refrigerados y miles de trabajadores en todo el país.

En el marco del Día Mundial de la Leche, que se celebra cada 1° de junio por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mastellone Hnos. lanzó una nueva campaña para poner en foco no solo el valor nutricional de la leche, sino también todo el recorrido que realiza hasta llegar a los hogares argentinos.

La propuesta busca acercar información sobre los beneficios del alimento y mostrar el detrás de escena de una industria que forma parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Presente en todas las etapas de la vida

Aunque históricamente estuvo asociada al crecimiento infantil, la leche hoy gana protagonismo también entre adultos, deportistas y consumidores que buscan incorporar proteínas de calidad a su alimentación.

“La leche no sólo contribuye a mejorar la composición muscular de las personas dado su contenido en proteínas de buena calidad, sino que, además, es una excelente alternativa para la rehidratación posterior al ejercicio debido a su composición nutricional equilibrada”, afirma Diego Sívori, Lic. en Nutrición (M.N. 4870 – UBA).

El aporte nutricional no termina ahí. Desde la compañía señalan que la leche contiene una combinación natural de nutrientes —como calcio, fósforo, vitaminas A, D y del complejo B— que trabajan de manera conjunta en lo que los especialistas denominan “matriz láctea”. El concepto hace referencia a cómo los distintos componentes del alimento interactúan entre sí y potencian beneficios vinculados a la salud ósea, la absorción de minerales y el mantenimiento de la masa muscular.

Del tambo a la mesa: el viaje que pocos conocen

El recorrido comienza mucho antes de que el producto llegue a una góndola. Todo inicia en los tambos, donde se realiza el ordeñe diario de vacas sanas y bajo estrictos controles sanitarios.

Apenas sale de la vaca, la leche tiene una temperatura cercana a los 37 grados. Por eso, uno de los pasos más importantes ocurre en cuestión de minutos: el enfriamiento inmediato para conservar intacta su calidad de origen.

Luego, entra en acción una logística silenciosa pero gigantesca. Camiones cisterna refrigerados transportan la leche hacia plantas clasificadoras, donde se analiza y selecciona la materia prima que posteriormente será utilizada para elaborar productos de La Serenísima.

Más tarde llega el proceso de pasteurización, obligatorio en Argentina desde la década del 60, mediante el cual la leche se calienta durante segundos para garantizar seguridad y calidad sanitaria.

A partir de ahí comienza otra etapa industrial que transforma la materia prima en leche fresca, larga vida, leche en polvo, quesos, manteca, dulce de leche y cremas, entre otros productos.

La escala del operativo es inmensa: más de 1.000 camiones refrigerados distribuyen diariamente productos en más de 65.000 comercios de todo el país. Además, la empresa exporta alimentos a distintos mercados internacionales.

Una campaña que combina nutrición, comunidad y deporte

El último fin de semana, Mastellone Hnos. organizó diversas actividades abiertas para toda la familia en la Plaza El Zorzal del Shopping Abasto, con talleres de nutrición, juegos y propuestas vinculadas al deporte, en la antesala de la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, desde la compañía anunciaron la entrega de 250.000 vasos de leche destinados a sectores vulnerables, a través de organizaciones como la Red Argentina de Bancos de Alimentos, Pata Pila y Fundación Haciendo Camino. Por último, durante las próximos días se llevarán adelante diversas colaboraciones con hospitales en las comunidades donde la empresa opera.