Al fallecer un ser querido, se experimenta no solo la tristeza, sino que también emergen las responsabilidades legales. En tal situación, los herederos deben determinar si aceptan la herencia, dado que la repercusión fiscal puede convertir lo que inicialmente se consideraba una bendición en una nueva preocupación. Por consiguiente, el proceso de solicitud de una herencia se encuentra sometido al Impuesto de Sucesiones, que grava el incremento patrimonial recibido a través de legado u otros títulos sucesorios. Si los herederos carecen de fondos disponibles, pueden emplear parte del dinero de la herencia, siempre que el testamento establezca que el tercio de libre disposición será asignado a este pago. En España, todos los herederos están obligados a pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta norma es aplicable sin considerar tanto la ubicación de los bienes como el lugar de residencia del fallecido. En primer lugar, el Banco de España, a través de su portal informático, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para llevar a cabo este proceso. Se requiere que soliciten: En relación a este aspecto, como establece el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto". Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: La acreditación del pago o la exención del impuesto es un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria. Para efectuar el pago basta con solicitarlo a la entidad financiera. Una vez presentada la solicitud, el banco emitirá un cheque a la Agencia Tributaria o a la Consejería de Hacienda que corresponda. En circunstancias específicas, los herederos pueden evitar el pago inmediato del impuesto. Si el testamento incorpora la cláusula que asigna el tercio de libre disposición para el cumplimiento del tributo, los herederos no tendrán que hacer uso de sus propios recursos. Además, se encuentran exenciones y reducciones que varían según la Comunidad Autónoma en la que se gestione la herencia.