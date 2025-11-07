La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este viernes 7 de noviembre en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.25% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.01%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.65% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, pero un crecimiento sostenido a largo plazo.

Claudia Sheinbaum oficializó el aguinaldo de 40 días: los trabajadores de este rubro cobrarán más desde ahora

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.91%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.90%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un ambiente más optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de una mayor confianza en el mercado y en la estabilidad económica del país.

Claudia Sheinbaum oficializó el aguinaldo de 40 días: los trabajadores de este rubro cobrarán más desde ahora

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Hombres y mujeres mayores de 18 años cobrarán 6,450 pesos de la Secretaría del Bienestar: conoce los requisitos

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.