En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.15%.

El quetzal guatemalteco mostró un avance reciente, con un cambio semanal de 2.15% y una variación anual de 1.75%, lo que sugiere una tendencia de apreciación moderada en su cotización.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en un 22.92%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta favorable evolución sugiere un fortalecimiento de la moneda local frente a otras divisas.

En contraste, si el dato hubiera sido negativo, la tendencia sería a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En cualquier caso, la tendencia positiva actual refleja un clima favorable para la economía guatemalteca.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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