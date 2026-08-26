En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 16.94 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.07%.

El peso mexicano presenta una evolución bajista: en la última semana cayó -4.37% y en el último año acumula un descenso de -811.09%.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 4.78%, es menor que la volatilidad anual del 7.34%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento, lo cual es un indicativo favorable para la economía local.

Al observar esta tendencia, se puede concluir que la fortaleza del Peso mexicano podría estar beneficiada por factores como un incremento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA