En la apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.73 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.08%.

En la última semana la Libra esterlina descendió -2.73% y en el último año acumuló una caída de -365.26%, mostrando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 1.54%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, marcando el primer día consecutivo de incremento en su valor. Este comportamiento se observa como una continuación de la mejora en comparación con los días anteriores, donde la moneda había enfrentado fluctuaciones constantes.

La tendencia a la baja se ha revertido, lo que sugiere una posible recuperación del interés en la Libra esterlina entre los inversionistas. Este cambio podría estar impulsado por factores económicos favorables que generan confianza en el mercado.

En resumen, la reciente tendencia positiva podría indicar un repunte en la estabilidad económica, lo que es alentador para la moneda británica.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.