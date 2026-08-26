En la sesión de apertura de este miércoles, 26 de agosto de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.01 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.51% en relación con el día anterior.

El peso dominicano cayó -1.18% en la última semana y -8.91% en el último año, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 11.54%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 11.41%.

En el día de hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a cero. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días anteriores, sugiriendo una mayor fortaleza en el mercado cambiario.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en la economía global o local podrían influir en el comportamiento de la moneda en los próximos días. La estabilidad económica y las decisiones políticas jugarán un papel clave en el mantenimiento de esta trayectoria ascendente.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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