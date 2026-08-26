La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 26 de agosto en Estados Unidos es de 3,088.28 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.8% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana el peso colombiano subió 0.44%, pero en el último año cayó -18.76%, lo que indica que, pese al repunte reciente, predomina una tendencia anual de depreciación.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 10.86%, indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.76%, lo que sugiere que en el corto plazo ha tenido menos variaciones.

Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cuatro días ha experimentado un incremento en su valor. Este comportamiento indica un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual es alentador para la economía local.

La tendencia positiva sugiere que los factores económicos y políticos actuales están generando confianza en el Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear el mercado para asegurarse de que esta tendencia se mantenga en el futuro.

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Conocé la cotización de este miércoles, 26 de agosto de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 14 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas en bancos y cooperativas en vez de aeropuertos, prioriza tarjetas sin comisiones por transacción extranjera, verifica el tipo de cambio y tarifas totales y lleva identificación.