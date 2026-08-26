En la sesión de apertura de este miércoles, 26 de agosto de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior.

La cotización del euro se mantuvo estable en la última semana (0.00%), mientras que en el último año acumuló un descenso de -0.87%.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad de la última semana del Euro, que se sitúa en 4.93%, es menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una clara tendencia positiva en los últimos días, registrando un -1 de 3, lo que indica que su valor ha aumentado de forma consecutiva. Esta alza se ha reflejado en un aumento en el interés de los inversores y podría estar ligada a factores económicos favorables en la zona euro.

En contraste, si el -1 hubiera sido negativo, hubiéramos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los mercados. Es importante seguir de cerca estos movimientos, ya que la estabilidad o volatilidad de la moneda puede influir en decisiones económicas y financieras.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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