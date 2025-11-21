En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.655 este viernes, 21 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 2.23% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado una disminución del -0.02%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.52% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, pero un crecimiento sostenido a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.18%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.37%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.