La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6575 este viernes, 19 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 2.33%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 0.03%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.81%. Estos datos reflejan una estabilidad relativa en el valor de la moneda a corto y largo plazo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 16.29%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o una mayor confianza en el mercado guatemalteco.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.