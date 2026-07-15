En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6195 este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.09%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco avanzó 2.21% y en el último año registró una variación de 1.66%, mostrando una evolución positiva y moderada.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 23.67%, es mayor que la volatilidad anual del 20.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, como lo indica el dato de 2. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su valor en relación con otras divisas en este periodo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede estar sujeta a fluctuaciones en el mercado, por lo que se recomienda monitorear continuamente el comportamiento de la cotización. La tendencia positiva podría reflejar una mayor estabilidad económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.