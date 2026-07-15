La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7387 este miércoles, 15 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -1.08%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina cayó -0.95% y en el último año acumuló -0.18%, lo que sugiere una tendencia bajista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina se ha situado en un 7.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 6.15%.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Al comparar con los días anteriores, se confirma que la moneda ha ganado terreno, reflejando un comportamiento favorable en el mercado.

Este crecimiento en la cotización de la Libra esterlina puede estar influenciado por factores económicos recientes, como un aumento en la confianza del consumidor y un desempeño sólido de las exportaciones. Analizar estas variables permitirá entender mejor las razones detrás de esta tendencia alcista.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.