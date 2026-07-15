El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3216.04 este miércoles, 15 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.62% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso colombiano cayó -2.37% y en el último año se depreció -16.60%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 12.58%, es menor que la volatilidad anual de 13.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.

Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 15 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.