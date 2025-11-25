Al cierre de mercados de este martes, 25 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6525. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.26%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.38%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.23%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal en el corto plazo.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores como la mejora en las exportaciones o la inversión extranjera en el país.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.