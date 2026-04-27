La cotización deleuro este lunes, 27 de abril de 2026 cerró a 4259.05 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del2,37% en contraste con el precio de apertura. En el mercado del Euro, la cotización aumentó 1,54% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 10,51%. En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad: 5 subidas y 5 bajadas, sin días estables; tras una racha de tres caídas a mitad del período, repuntó y cerró con dos alzas consecutivas, dejando un balance final neutro. La cotización del Euro presenta una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. En relación al precio del día anterior, la moneda subió El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 425,904.98 pesos colombianos; para 200 euros es de 851,809.96 pesos colombianos y para 500 euros es de 2,129,524.90 pesos colombianos.