La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6515 este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.07%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.67%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 13.20%, es menor que la volatilidad anual del 15.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en el transcurso de la semana.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que implicaría una depreciación del Quetzal. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local y la confianza de los inversionistas.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.