En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6515. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.09%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.45%.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 14.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.63%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para el Quetzal, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en el mercado.

Fuente: narrativas-us

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.