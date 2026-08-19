La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 19 de agosto en Estados Unidos es de 7.62 USD. Dicho costo presenta una variación del 2.18% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.23% y en el último año acumuló una variación de 1.90%, señalando una evolución positiva y moderada.

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La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.46%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.33%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha incrementado su valor. Este crecimiento refleja una mayor estabilidad en la economía local y un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Comparando con los días anteriores, se puede observar una mejora significativa en la cotización, lo que sugiere que la confianza en el Quetzal está incrementándose. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar su sostenibilidad en el futuro.

Este aumento puede ser un indicativo de una recuperación económica, pero se debe seguir de cerca para evitar cambios bruscos en el mercado.

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Conocé la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos