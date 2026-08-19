La cotizaciónde la Libra esterlina este miércoles 19 de agosto en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.14% en comparación con la jornada anterior.

La cotización de la libra esterlina retrocedió en la última semana (-0.47%) y acumula una caída en el último año (-1.57%), lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

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Conocé la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 2.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.99%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que ha habido un incremento en su valor con respecto a los días anteriores, lo que refleja una mayor confianza en la moneda. En comparación con días pasados, la Libra ha mostrado un comportamiento ascendente consistente, impulsado quizás por factores económicos favorables.

El análisis sugiere que la tendencia al alza en la cotización de la Libra esterlina podría estar relacionada con un fortalecimiento de la economía británica y un aumento en la demanda de la moneda. Esto podría generar expectativas optimistas en los mercados financieros a corto plazo.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.