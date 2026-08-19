La cotizacióndel Peso dominicano este miércoles 19 de agosto en Estados Unidos es de 58.5 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, el peso dominicano avanzó 0.34%, pero en el último año acumula una variación de -7.82%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual de depreciación.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 10.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido de 11.40%.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano en los últimos días ha mostrado un comportamiento positivo, dado que el dato 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en comparación con los días pasados.

En los últimos dos días, el Peso dominicano ha seguido esta tendencia ascendente, lo que sugiere una mayor confianza en la economía local. Esta mejora en la cotización podría ser un indicativo de estabilidad económica y atracción de inversión en el país.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos