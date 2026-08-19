En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.03 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.19%.

En la última semana, la cotización en el mercado del Peso mexicano retrocedió -0,15% y en el último año cayó -6,99%, señalando una tendencia bajista.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.28%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y a otras divisas, lo que es una señal favorable para la economía local.

A pesar de la tendencia positiva, es importante seguir monitoreando los factores externos que podrían influir en su comportamiento. La estabilidad del Peso es crucial para mantener la confianza de los inversores y la salud económica del país.

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Conocé la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

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