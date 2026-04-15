En la apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.64 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.23%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.86%. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.89%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca o de factores externos que están influyendo favorablemente en la cotización. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Startup que ayudó a Bodega Aurrerá a eficientar su tienda online es adquirida por Instacart Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Alza en el precio de la harina, la gota que derrama el vaso de los tortilleros