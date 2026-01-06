En la sesión de apertura de este martes, 6 de enero de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.66 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.17%, mientras que en el último año su variación ha sido del 2.09%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

Ya está confirmado: los bancos cerrarán sus puertas 10 días en 2026 y no se podrá hacer ningún tipo de operación presencial

Conocé la cotización de este 2026-01-06.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 22.55%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.84%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país.

Ya está confirmado: los bancos cerrarán sus puertas 10 días en 2026 y no se podrá hacer ningún tipo de operación presencial

Conocé la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Coca-Cola Femsa vuelve a la BMV: Emitirá deuda por 10,000 millones de pesos

Conocé la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos