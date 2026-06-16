En la sesión de apertura de este martes, 16 de junio de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.75 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.04% en relación con el día anterior.

En la última semana, la Libra esterlina cayó -29.41%, pero en el último año registró un fuerte avance de 93.38%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

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Conocé la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana fue del 2.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 6.08%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores. Este aumento indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos favorables.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear factores que podrían influir en futuros movimientos, ya que el mercado de divisas puede ser volátil y susceptible a cambios repentinos.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones, evita casas de cambio en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por transacciones extranjeras, rechaza la conversión dinámica y lleva solo el efectivo necesario en Estados Unidos.