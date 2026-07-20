En esta noticia
En la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.
La cotización del quetzal guatemalteco mostró un avance de 2,13% en la última semana y de 1,63% en el último año, señalando una tendencia positiva reciente aunque moderada a doce meses.
La Suprema Corte ya resolvió | Se impondrá embargo a los pensionados con deudas alimentarias y será a favor de menores
La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco es del 14.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.25%.
La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, ya que su relación con los días pasados ha sido favorable. En este caso, el dato 0 es positivo, indicando un incremento en el valor de la moneda en comparación a las últimas sesiones.
Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Quetzal guatemalteco, lo que podría ser un reflejo de la estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir de cerca estos movimientos para anticipar posibles cambios.
La Suprema Corte ya resolvió | Se impondrá embargo a los pensionados con deudas alimentarias y será a favor de menores
¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.
Fallo de la Corte Suprema a favor de los pensionados | Se termina un obstáculo para percibir programas sociales
Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA
- Contrasta las tasas de conversión y recargos antes de intercambiar tu efectivo.
- Prescinde de intercambiar cantidades considerables de dinero en destinos turísticos o terminales aéreas.
- Reflexiona sobre la posibilidad de intercambiar una mínima suma de para costos iniciales y posteriormente retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando una tarjeta de débito o crédito.
- Explora y contrasta las distintas alternativas antes de modificar tu efectivo con el fin de conseguir la tasa de cambio más beneficiosa.