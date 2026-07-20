En la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró un avance de 2,13% en la última semana y de 1,63% en el último año, señalando una tendencia positiva reciente aunque moderada a doce meses.

La Suprema Corte ya resolvió | Se impondrá embargo a los pensionados con deudas alimentarias y será a favor de menores

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco es del 14.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.25%.

La cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva hoy, ya que su relación con los días pasados ha sido favorable. En este caso, el dato 0 es positivo, indicando un incremento en el valor de la moneda en comparación a las últimas sesiones.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Quetzal guatemalteco, lo que podría ser un reflejo de la estabilidad económica y confianza en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir de cerca estos movimientos para anticipar posibles cambios.

La Suprema Corte ya resolvió | Se impondrá embargo a los pensionados con deudas alimentarias y será a favor de menores

Conocé la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Fallo de la Corte Suprema a favor de los pensionados | Se termina un obstáculo para percibir programas sociales

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA