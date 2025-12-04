En la apertura de mercados de este jueves, 4 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.21%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.26%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.55%.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.66%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 15.86%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible fortalecimiento de la moneda.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

