En la apertura de mercados de este viernes, 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.18%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco retrocedió -5.25%, mientras que en el último año registró un avance de 178.44%, sugiriendo una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

Klu va por la licencia bancaria para competir con Mercado Pago y ser el banco de las Pymes

Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 19.99%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 20.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, lo que indica un aumento en su valor frente a las monedas de referencia. Este cambio sugiere un fortalecimiento de la economía guatemalteca en el corto plazo y un aumento en la confianza de los inversores.

El comportamiento favorable del Quetzal en los últimos días podría ser resultado de factores como la estabilidad política y mejores indicadores económicos. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

Klu va por la licencia bancaria para competir con Mercado Pago y ser el banco de las Pymes

Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Autogol | Se cae transmisión de Vix en inauguración del Mundial

Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA