La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 12 de junio en Estados Unidos es de 58.53 USD. Dicho importe presenta una variación del 1.48% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la última semana registró un avance de 0.76%, mientras que en el último año acumuló una caída de -5.79%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana se ha situado en un 10.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.99%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

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Conocé la cotización de este viernes, 12 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos