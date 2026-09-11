En la apertura de mercados de este viernes, 11 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.63 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 3%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco cambió 3,93% y en el último año acumuló una variación de 185,04%.

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Conocé la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 24.47%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual de 20.05%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 3 en comparación con los días anteriores. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor en los últimos tres días, reflejando una mayor confianza en la economía local.

Este aumento en la cotización del Quetzal podría estar relacionado con factores como la estabilidad económica o un incremento en las exportaciones, lo que sugiere un entorno favorable para la moneda en el corto plazo.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA