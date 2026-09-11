La cotizacióndel Peso dominicano este viernes 11 de septiembre en Estados Unidos es de 58.63 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.22% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.63% y una disminución anual de -6.94%, lo que refleja una tendencia bajista reciente.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 18.24%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 11.29%.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy se observa como positiva, ya que el dato de 1 se encuentra en un número positivo. Esto sugiere que en los últimos días ha habido un fortalecimiento de la moneda frente al dólar, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos que la moneda está en una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o cambios en las políticas monetarias. Actualmente, el análisis muestra un escenario alentador para el Peso dominicano, pero es importante monitorear futuros movimientos que puedan impactar esta tendencia.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.