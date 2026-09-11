La cotizacióndel Peso mexicano este viernes 11 de septiembre en Estados Unidos es de 16.96 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.18% en comparación con la jornada anterior.

El Peso mexicano registró una variación semanal de 0.47% y anual de -8.81%, lo que sugiere un repunte reciente pese a la debilidad acumulada en el último año.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 3.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.23%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un incremento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su posición frente a otras divisas, beneficiando a los exportadores y a la economía en general.

A lo largo de estos días, la estabilidad del Peso puede estar relacionada con factores externos como las condiciones económicas globales y la política monetaria del Banco de México. La tendencia positiva sugiere un clima de confianza en los mercados, aunque se deben vigilar los posibles cambios en el entorno económico.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA