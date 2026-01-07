La cotizacióndel Quetzal guatemalteco este miércoles 7 de enero en Estados Unidos es de 7.66 USD. Dicho importe presenta una variación del 2.17% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.78%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del valor de la moneda en el mercado.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 23.07%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o inestabilidad. Sin embargo, la tendencia actual sugiere un panorama optimista para el Quetzal.

Este aumento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en el mercado y un posible crecimiento en las inversiones en el país.

México, Sheinbaum y el T‑MEC bajo presión tras el golpe de Trump en Venezuela, alerta Fitch

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

La venta de autos nuevos en México registra su mejor año desde 2017

Conocé la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA