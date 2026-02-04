En la apertura de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.66 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.16%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.83%. Estos datos reflejan una ligera fluctuación en el valor de la moneda en el mercado.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 20.55%, es mayor que la volatilidad anual del 17.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Quetzal. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que no ha habido cambios significativos en su valor.

En resumen, la tendencia positiva del Quetzal sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.