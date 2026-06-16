En la apertura de mercados de este martes, 16 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.22 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

El peso mexicano mostró una tendencia bajista: en la última semana retrocedió un 1.14% y en el último año acumuló una caída del 8.52%, reflejando una depreciación sostenida en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana se ha situado en 5.66%, lo cual es inferior a la volatilidad anual de 7.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que fluctuaciones en la economía global o eventos internos pueden afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que sostienen este crecimiento en el valor del peso.

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Conocé la cotización de este martes, 16 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este martes, 27 de enero de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA